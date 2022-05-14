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«Открыл вентиль, газ пошел»: Юшков назвал новые факты о «Северном потоке — 2», которые спасут всю Европу

«Открыл вентиль, газ пошел»: Юшков назвал новые факты о «Северном потоке — 2», которые спасут всю Европу

«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок «Ямал — Европа». Указанный участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая 11 мая была включена список зарубежных компаний, в отношении которых российская… Показать полностью.

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