Интеллектуальная игра «Навстречу Победе» пройдет в семейном центре на Карельском бульваре

Как провести выходной по-семейному, чтобы с пользой и для души? Принять участие в семейном квизе, а потом поговорить за жизнь ― о детях, планах, настоящем и будущем, которые есть у нас благодаря Великой Победе дедов и прадедов в далеком мае сорок пятого года.