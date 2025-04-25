В Орле Привокзальную площадь откроют к концу апреля

В Орле ещё 7 апреля запретили движение транспорта по Привокзальной площади. В мэрии тогда сообщили, что временное ограничение вызвано проведением ремонтных работ, которые должны были завершиться 13 апреля.
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