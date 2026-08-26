Смертельный удар на «встречке» в Сочи: в результате лобового столкновения погибла молодая девушка

Смертельный удар на «встречке» в Сочи: в результате лобового столкновения погибла молодая девушка25 августа около 18:00 на федеральной дороге, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошло ДТП, которое шокировало водителей, оказавшихся рядом.