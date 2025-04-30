Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом", отметив, что перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным его охватило благоговение.
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