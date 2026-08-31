Отец Яниса Тиммы — о поведении Седоковой: «Она не знает, что такое стыд»

Райтис не верит, что певица действительно переживала из-за смерти ее бывшего мужа. Анна Седокова Социальные сетиРайтис Тимма, отец трагически погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в беседе с «Пятым каналом» жестко оценил поступки вдовы сына — певицы Анны Седоковой.