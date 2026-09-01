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ИА Регнум

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Школа пригласила не линейку девочку из Латвии, не успевшую сдать тест по русскому языку

Школа пригласила не линейку девочку из Латвии, не успевшую сдать тест по русскому языку

Администрация школы разрешила семилетней девочке — переселенке из Латвии посетить первую в её жизни школьную линейку в Москве.

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