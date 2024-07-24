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Россельхознадзором проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земель лесного фонда Тверской области

Россельхознадзором проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земель лесного фонда Тверской области

22 июля 2024 года специалисты Управления Россельхознадзора, в соответствии с Планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территорий Тверской области, провели мониторинг на землях лесного фонда ГКУ Тверского лесничества.

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