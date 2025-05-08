В Новосибирске второй раз оправдали россиянина по делу об убийстве на пляже

Секс на пляже, некачественное фото и убийство, которое не могут раскрыть уже семь лет. В Новосибирске подходит к финалу судебный процесс над 25-летним россиянином, которого обвиняют в расправе над школьником в местном парке культуры и отдыха.
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