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Газета.ру

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Аналитик Меркурис: Зеленский сбежит с Украины в случае ухудшения ситуации в стране

Аналитик Меркурис: Зеленский сбежит с Украины в случае ухудшения ситуации в стране

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать с Украины в случае ухудшения ситуации в стране. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

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