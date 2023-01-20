Любопытности и невероятности

9 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Белова (Крашенинина.)
    🤣Депутат Госдумы: ...
  • Сергей Нововожилов
    Россия вспрянет ото сна...И распахнув на весь Мир Очи...Расправит Крылья и Взлетит...Он слишком мужест...
  • Лидия Курзаева
    " - Это гений, берегите его. Если бы не было Путина, то не было бы и России,- точные слова Сидика. Афгана. Дай Бог Вл...Он слишком мужест...

Нацизм, как инструмент превращения в управляемых зомби

Нацизм, как инструмент превращения в управляемых зомби

Давайте поговорим о нацизме. По-взрослому.Как идеология нацизм – это пустое место. Сам Гитлер когда-то, комментируя писанину Розенберга, говорил (не публично, но свидетельства сохранились) что-то типа «Там написана полная ахинея, но пипл хавает».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх