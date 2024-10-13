Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    но себя ты то уж точно считаешь умным человеком! школу то закончил?Не просто плохо -...
  • Анатолий Страшко
    Тронь за одно место большого начальника, я имею в виду связь, и вот что начинается. Правда и связи , каналы, при этом..."Плевать на фронт...
  • Вовладар Даров
    Ничего страшного, всякое бывает!!!Сломался стул: с ...

Медведев предложил "набить морду" всем финским дипломатам

Медведев предложил "набить морду" всем финским дипломатам

Зампред Совбеза России провёл своё ставшее традиционным еженедельное международное обозрение, гневно отреагировав на частный призыв финского дипломата повреждать автомобили посольства России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх