AJP: ген Asah1 защищает печень от ожирения

Ученые из Хьюстонского университета установили, что неправильная работа гена Asah1 приводит к накоплению в печени вредных липидов и вызывает клеточный стресс, что повышает риск развития жировой болезни органа Ученые объяснили, что печень перерабатывает жиры и питательные вещества, утилизирует токсины и участвует в кроветворении.