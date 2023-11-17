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Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рискнул свести на нет результаты саммита

Назвавший Си Цзиньпина «диктатором» Байден рискнул свести на нет результаты саммита

Переговоры между США и Китаем не устранили главную проблему двусторонних отношений Хотя Джо Байден приветствует прогресс после переговоров с Си Цзиньпином, но Тайвань по-прежнему остается камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином, отмечают западные СМИ.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно. Но выводы автор не сумел сделать. Односторонней завизимостм России от Китая нет. А двустороння зависимость жруг от друга  проблемы не представляет
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11 час.
Я
Яна
Такое впечатление, что СМИ решают за руководителей стран..
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6 час.
МВ
Мстислав Водяной
Посидели, попиздели и каждый остался при своих.
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4 час.

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