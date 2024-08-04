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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о «Химках»: «Хочется играть больше, я уже готов. Бакаев – усиление для нас, он нам поможет»

В 3-м туре Мир РПЛ команда в гостях обыграла «Рубин (3:2). – Три матча, две победы и ничья. Где Глушаков – там успех? – Замечательно, что заметили статистику.

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