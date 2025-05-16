Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть

Поскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа.
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