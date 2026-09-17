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Путин посмеялся над Европой: его шутка про газ привела в восторг Китай

Путин посмеялся над Европой: его шутка про газ привела в восторг Китай

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Европейские страны столкнулись с очередным энергетическим кризисом – биржевая стоимость газа превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров.

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