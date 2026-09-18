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Владимирские новости

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Явка на выборах во Владимирской области на 15:00 составляет 13,03%

Явка на выборах во Владимирской области на 15:00 составляет 13,03%

Через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали уже 44 844 человека, что составляет 55,62% от числа подавших заявление на участие в таком формате.

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