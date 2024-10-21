Последний голос на этих выборах: Где он состоялся и кому принадлежит

20 октября молдаване со всего мира пришли на избирательные участки, чтобы выбрать своего будущего президента и принять участие в республиканском конституционном референдуме о вступлении Молдовы в Европейский союз.
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