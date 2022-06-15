10-летний мальчик упал с высоты на недостроенном объекте в Магадане

Прокуратура Магадана Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному в отношении должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом Магадана.
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