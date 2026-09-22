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Путин и кронпринц Саудовской Аравии призвали прекратить боевые действия в Йемене

Путин и кронпринц Саудовской Аравии призвали прекратить боевые действия в Йемене

Официальный сайт президента РФ, Abaca Press/Sipa USA/ТАSS Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд указали на необходимость прекращения боевых действий в Йемене.

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