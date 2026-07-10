«Нельзя иметь одну страну для денег, а другую для семьи». Мельниченко о своём разговоре с Путиным

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко в интервью The Economist впервые публично рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, которая, по данным издания, состоялась в Кремле в мае 2025 года.