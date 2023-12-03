ResetEra: сын руководителя Rockstar North слил геймплей GTA VI

В сети появилось 13-секундное видео с кадрами из неанонсированной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Предполагается, что виновником утечки стал сын одного из руководителей студии-разработчика проекта Rockstar North.
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