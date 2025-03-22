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Владимир Путин рассказал, какой фильм определил его профессию

Владимир Путин рассказал, какой фильм определил его профессию

Среди предпочтений русского лидера особое место занимает советское кинонаследие.Влияние кинематографа оказалось значимым фактором в формировании жизненного пути Владимира Путина, предопределив его профессиональную траекторию.

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