Служба и боевое применение экспортных китайских ПЗРК и мобильных войсковых ЗРК малой дальности

В НОАК эксплуатируется ряд ПЗРК и мобильных ЗРК малой дальности, имеющие иностранное происхождение. Что не мешает продавать эти системы ПВО на мировом оружейном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии, в рукопашной схватке победившему военнослужащего ВСУ
- Находящийся в Красном море авианосец USS Harry S. Truman ВМС США снова атакован йеменскими хуситами
- «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в войну против России
Свежие комментарии