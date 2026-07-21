Названы самые популярные у россиян праворульные машины

Праворульные машины остаются одним из самых устойчивых явлений российского автомобильного рынка. Интерес к ним в России не ослабевает, что подтверждают данные за четыре с половиной года, опубликованные аналитиком Сергеем Целиковым в Telegram-канале.
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