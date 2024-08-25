SHAMAN записал обращение к арестованному Дурову: «Паш, родной, возвращайся»

Хорошо знакомый с Павлом Дуровым певец Ярослав Дронов отреагировал на его арест во Франции.Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, записал видеообращение к арестованному накануне в Франции основателю Telegram Павлу Дурову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии