SHAMAN записал обращение к арестованному Дурову: «Паш, родной, возвращайся»

Хорошо знакомый с Павлом Дуровым певец Ярослав Дронов отреагировал на его арест во Франции.Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, записал видеообращение к арестованному накануне в Франции основателю Telegram Павлу Дурову.