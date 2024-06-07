Отмена участия Байдена: подробности и причины конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня Ирэн ОрлонскаяВ середине июня в Швейцарии запланирован саммит по разрешению украинского конфликта, где основным вопросом обсуждения станет предложенная Киевом «формула мира».