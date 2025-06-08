Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

Уже со вторника, 10 июня, в центральной части России произойдет изменение направления воздушных масс, а к выходным температура воздуха понизится, пройдут кратковременные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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