Кейт Миддлтон с дочерью впервые прокатились на метро в Лондоне

44-летняя Кейт Миддлтон вместе с 11-летней дочерью, принцессой Шарлоттой, спустилась в метро. Члены королевской семьи проехали пару станций по направлению к центру Лондона, а видео с ними опубликовала в соцсетях одна из попутчиц.
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