Пассажирский самолёт из Сочи совершил экстренную посадку в Красноярске

Следователи начали проверку из-за аварийной посадки самолёта в Красноярском крае.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что инцидент случился 24 февраля с воздушным судном компании «Россия» Боинг-737-800.
Следователи начали проверку из-за аварийной посадки самолёта в Красноярском крае.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что инцидент случился 24 февраля с воздушным судном компании «Россия» Боинг-737-800.
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