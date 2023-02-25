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Пассажирский самолёт из Сочи совершил экстренную посадку в Красноярске

Пассажирский самолёт из Сочи совершил экстренную посадку в Красноярске

Следователи начали проверку из-за аварийной посадки самолёта в Красноярском крае.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что инцидент случился 24 февраля с воздушным судном компании «Россия» Боинг-737-800.

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