Иноагент Надеждин* покинул Россию и объявился в Париже

Политик Борис Надеждин* (признан иноагентом в РФ), покинул территорию Российской Федерации. Информацию об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин, который подтвердил факт отъезда, но воздержался от дополнительных пояснений.
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