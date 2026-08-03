Иноагент Надеждин* покинул Россию и объявился в Париже

Политик Борис Надеждин* (признан иноагентом в РФ), покинул территорию Российской Федерации. Информацию об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин, который подтвердил факт отъезда, но воздержался от дополнительных пояснений.