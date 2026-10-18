В Екатеринбурге продолжают фиксировать ДТП с участием детей и самокатчиков. Так, накануне вечером на улице Хрустальногорской, 88, 36-летний самокатчик, направляясь в сторону улицы Суходольской, столкнулся с детской коляской.
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