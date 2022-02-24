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Сергей СЕМАК: Для того чтобы побеждать, нужно забивать, сегодня «Бетис» сильнее. Ракицкому надо набрать форму, да и у меня родители на Украине

Сергей СЕМАК: Для того чтобы побеждать, нужно забивать, сегодня «Бетис» сильнее. Ракицкому надо набрать форму, да и у меня родители на Украине

- Почему такой неутешительный результат для нашего клуба? – вопрос наставнику «Зенита» Сергею Семаку после вылета клуба из Лиги Европы.

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