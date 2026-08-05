Can the Precious Metals Maintain Momentum? Gold Futures COMEX:GC1! CME_Group Since the highs recorded in January of this year, the precious metals broadly have seen selling pressure after an almost extreme run to the upside.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)