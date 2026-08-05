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Can the Precious Metals Maintain Momentum?

Can the Precious Metals Maintain Momentum?

Can the Precious Metals Maintain Momentum? Gold Futures COMEX:GC1! CME_Group Since the highs recorded in January of this year, the precious metals broadly have seen selling pressure after an almost extreme run to the upside.

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