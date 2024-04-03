Макрон решил отменить олимпиаду? НАТО отменяют свою любимую пятую статью. Франция идёт к своему последнему: “Ку-ка-ре-ку!”

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Во первых он вообще никак не может отменять в ОИ , их могут перенести в другую страну . а после выкрутас англо-саксов вообще никогда Франция больше не будет страной проведения ОИ . А если переносить ОИ в другую страну , то всю команду руководства ОИ за срыв проведения ОИ надо менять категорически без всяких яких . А этих арестовать , предать международному суду и назначит наказание большой суммой . Кстати Россия предлагает свои услуги по проведению ОИ , пожалуйста , хоть под другим флагом