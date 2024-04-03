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Макрон решил отменить олимпиаду? НАТО отменяют свою любимую пятую статью. Франция идёт к своему последнему: “Ку-ка-ре-ку!”

Макрон решил отменить олимпиаду? НАТО отменяют свою любимую пятую статью. Франция идёт к своему последнему: “Ку-ка-ре-ку!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаем пить чай с пряниками и малость поразмышляем над ситуацией с петушиными замашками Макрона.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Во первых он вообще никак не может отменять в ОИ , их могут перенести в другую страну . а после выкрутас англо-саксов вообще никогда Франция больше не будет страной проведения ОИ . А если переносить ОИ в другую страну , то всю команду руководства ОИ  за срыв проведения  ОИ надо менять категорически без всяких яких . А этих арестовать , предать международному суду и назначит наказание большой суммой . Кстати Россия предлагает свои услуги по проведению ОИ , пожалуйста , хоть под другим флагом
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6 час.
Геннадий Рыжов
посылка армии(войск)-это объявление войны.Петух готов к этому?
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3 час.
Jurij Najdenov
Ляпни лучше, мы почитаем.😊
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2 час.

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