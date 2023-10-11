В израильском парламенте уже дошли до призывов к использованию ядерного оружия

"Никакой жалости!", - потребовала Ревиталь "Тали" Готлиб, депутат кнессета от правящей партии "Ликуд" (возглавляемой премьер-министром Израиля Биньямином "Биби" Нетаньяху), известный адвокат.
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