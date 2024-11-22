Буданов* испугался удара новой российской ракетой: «Совсем сошли с ума»

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. У России может быть две или чуть больше ракет «Кедр», которые президент Владимир Путин назвал «Орешником», заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.
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