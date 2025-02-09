Коробченко: Вся республика возлагает большие надежды на авиастроителей

Олег Коробченко Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов гражданской авиации республики с профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии