Коробченко: Вся республика возлагает большие надежды на авиастроителей

Олег Коробченко Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов гражданской авиации республики с профессиональным праздником.