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Коммерческим организациям с 1 мая запретили проводить экзамены по русскому языку

Коммерческим организациям с 1 мая запретили проводить экзамены по русскому языку

Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил с 1 мая запретить коммерческим организациям участвовать в работе по проведению экзамена на знание русского языка для иностранцев и оформлению соответствующих сертификатов.

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