Академик Хохлов объяснил, почему нельзя перейти на биоразлагаемые полимеры

Почему искусственные полимеры получили настолько широкое распространение, чем это опасно для экологии, почему от них уже нельзя отказаться, как можно сократить накопление пластика в природе и что для этого придумали российские ученые, "Газете.
Почему искусственные полимеры получили настолько широкое распространение, чем это опасно для экологии, почему от них уже нельзя отказаться, как можно сократить накопление пластика в природе и что для этого придумали российские ученые, "Газете.
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