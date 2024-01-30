Лунный денежный календарь на февраль 2024 года

Когда брать в долг и отдавать долги, в какое время делать инвестиции, покупать подарки и другие советы по личному бюджету В наши дни без денег никуда, они сопровождают нас всюду, но финансовые проблемы порой настигают каждого.
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