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Царьград

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Минобороны РФ: ПВО сбили 313 украинских дронов в ночь на 29 августа

Минобороны РФ: ПВО сбили 313 украинских дронов в ночь на 29 августа

В ночь на 29 августа российские силы ПВО уничтожили 313 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской и другими регионами, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны РФ.

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