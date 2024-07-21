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Калужские новости

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Жительница Обнинска устроила в Калужской области 6 закладок с наркотиками

Жительница Обнинска устроила в Калужской области 6 закладок с наркотиками

27-летняя обнинчанка купила наркотики и попыталась распространить их с помощью «закладок». Женщина рассовала по тайникам больше 3,8 грамма приобретенной отравы, но попалась полиции27-летняя обнинчанка купила наркотики и попыталась распространить их с помощью "закладок".

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