Жительница Обнинска устроила в Калужской области 6 закладок с наркотиками

27-летняя обнинчанка купила наркотики и попыталась распространить их с помощью «закладок». Женщина рассовала по тайникам больше 3,8 грамма приобретенной отравы, но попалась полиции27-летняя обнинчанка купила наркотики и попыталась распространить их с помощью "закладок".