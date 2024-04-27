Официальный Таджикистан обеспокоен, их граждан не пускают в РФ. Неужели дождались

Виген Егиазарян

Из доклада экономистов Института исследований и экспертизы ВнешЭкономБанка: "При сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 г. сократится на 8,7 млн человек. Среднее число детей на одну женщину (1,66–1,69) недостаточно для естественного воспроизводства населения (уровень 2,1). Миграционный ресурс стран ближнего зарубежья является ограниченным, в том числе из-за высокой конкуренции за трудовых мигрантов со стороны быстро растущих государств Азии, например Китая." Поэтому авторы доклада предлагают завозить мигрантов из Колумбии, Эквадора, Кубы и стран Латинской Америки. "Ведомости": "В настоящее время из стран дальнего зарубежья российские работодатели привлекают преимущественно работников из Китая, Вьетнама, Индии и Турции. В основном они заняты на швейных и пищевых производствах (обработка мяса и рыбы, приготовление салатов), из Турции – в строительстве. Тем временем, отток рабочей силы из ближнего зарубежья продолжается." Что дальше? - Российский бизнес рассматривает варианты завоза мигрантов из Бангладеш.