# Чернильница Друзья, тут в последние дни сразу несколько новостей проскочили, которые при желании можно объединить и увидеть довольно любопытную картину.
Официальный Таджикистан обеспокоен, их граждан не пускают в РФ. Неужели дождались
Комментарии
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Владислав Владислав
Отлично!
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2 час.
Виген Егиазарян
Из доклада экономистов Института исследований и экспертизы ВнешЭкономБанка: "При сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 г. сократится на 8,7 млн человек. Среднее число детей на одну женщину (1,66–1,69) недостаточно для естественного воспроизводства населения (уровень 2,1). Миграционный ресурс стран ближнего зарубежья является ограниченным, в том числе из-за высокой конкуренции за трудовых мигрантов со стороны быстро растущих государств Азии, например Китая." Поэтому авторы доклада предлагают завозить мигрантов из Колумбии, Эквадора, Кубы и стран Латинской Америки. "Ведомости": "В настоящее время из стран дальнего зарубежья российские работодатели привлекают преимущественно работников из Китая, Вьетнама, Индии и Турции. В основном они заняты на швейных и пищевых производствах (обработка мяса и рыбы, приготовление салатов), из Турции – в строительстве. Тем временем, отток рабочей силы из ближнего зарубежья продолжается." Что дальше? - Российский бизнес рассматривает варианты завоза мигрантов из Бангладеш.
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2 час.
од
олег донсков
В россии ежегодно профессор вуза обязан предоставить в кадры учебного заведения, что у него нет судимости. Почему мигранта, который вьезжает в страну не обяжут предоставить справку от полиции, что у него нет судимости и прочих конфликтов с законом? Значит, этого не желает принимаемая российская сторона. Почему? Это несправедливо по отношентю к коренному насению россии.
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1 час.
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