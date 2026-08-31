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Эксперт Зленко: США подошли к необратимому повреждению самих хранилищ нефти

Эксперт Зленко: США подошли к необратимому повреждению самих хранилищ нефти

Объем стратегического нефтяного резерва США опустился до минимального уровня более чем за 40 лет. По состоянию на середину августа в хранилищах оставалось 293,4 миллиона баррелей нефти, сообщило агентство «Прайм» .

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