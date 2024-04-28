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Дзен Дневник

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20 хитроумных идей как из одной комнаты сделать две

20 хитроумных идей как из одной комнаты сделать две

В маленькой квартире нужно использовать каждый метр пространства с двойной пользой! Интересные и полезные идеи для зонирования комнаты К сожалению, современные реалии таковы, что многие вынуждены жить в весьма стесненных условиях.

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