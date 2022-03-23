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Карякин заявил о намерении создать организацию - альтернативу FIDE

Карякин заявил о намерении создать организацию - альтернативу FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что будет создавать свою шахматную организацию. Гроссмейстер, обладатель Кубка мира FIDE, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин сказал, что он предвидел возможность своей дисквалификации после высказываний в поддержку российской спецоперации на Украине.

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