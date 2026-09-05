Европейская жизнь не изменила: Боня призналась в привычке из русского детства

Боня рассказала о привычке из русского детства! Девушка любит удивлять публику . Виктория Боня, даже проживая роскошную жизнь в Европе, не собирается отказываться от привычки, которая сопровождает ее с самого детства.
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