Да ей красная цена!.. Сколько вы готовы потратить на машину?

Какую сумму вы готовы потратить на новый автомобиль? Результаты опроса, изучающего цифры, являющиеся психологической планкой при покупке новой машины, опубликовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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